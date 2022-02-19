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Где в Харькове сегодня нет воды (адреса отключений)

Где в Харькове сегодня нет воды (адреса отключений)

Сегодня, 19 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов  Харькова  временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Красномаяцкая (ч/с), ул. Вакуловская (ч/с), пер. Нечаевский (ч/с) до 20:00 19.02.22 г

Киевский районул. Героев Труда, 2/48 (п. №1, стояк) до 20:00 21.02.22 г.

Московский район:пр. Тракторостроителей, 90 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42-я (п. №12, стояк) до 20:00 19.02.22 г.

Слободской район:ул. Зерновая, 53-г (п. №2, стояк) до 20:00 20.02.22 г.

Шевченковский районул. Архитекторов, 24 (стояк) до 20:00 19.02.22 г.

Агентство Телевидения Новости

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