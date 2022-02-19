В Украине — более 31 тысячи заболевших СOVID-19 за сутки: данные по регионам
В Украине за сутки зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания СOVID-19.
Об этом сообщает в Фейсбук пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 18 февраля в Украине зафиксировано 31 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 611, медработников – 765)», — сказано в сообщении МОЗ.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3 208 заболевших коронавирусом, выздоровели 30 487 человек, 260 – умерли.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество выявленных случаев за сутки по регионам следующее:
г.Киев – 4391;
Винницкая область – 596;
Волынская область – 949;
Днепропетровская область – 2523;
Донецкая область – 1564;
Житомирская область – 1373;
Закарпатская область – 419;
Запорожская область – 1295;
Ивано-Франковская область – 469;
Киевская область – 1257;
Кировоградская область – 418;
Луганская область – 682;
Львовская область – 911;
Николаевская область – 1349;
Одесская область – 2657;
Полтавская область – 1346;
Ровенская область – 734;
Сумская область – 967;
Тернопольская область – 560;
Харьковская область – 2096;
Херсонская область – 987;
Хмельницкая область – 898;
Черкасская область – 1280;
Черновицкая область – 338;
Черниговская область – 1066.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Днем ранее, 18 февраля обнаружили 34 938 случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4 703 323 случая коронавируса, выздоровели 3 926 496 человек, летальных исходов – 104 366.
Кроме того, за сутки в Украине были вакцинированы против COVID-19 67 636 человек. Первую дозу получили 17 78 человек, вторую — 29 476 человек, дополнительную дозу — 498 человек, бустерную дозу — 19 879 человек.
С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса получили прививки 15 667 268 человек, из них первую дозу получили 15 667 266 человек, две дозы – 15 100 993 человека, дополнительную дозу – 26 339 человек, бустерную дозу – 656 080 человек.
В общей сложности в стране проведено 31 450 678 прививок от COVID-19.