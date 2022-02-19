В Украине — более 31 тысячи заболевших СOVID-19 за сутки: данные по регионам

В Украине за сутки зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания СOVID-19.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 18 февраля в Украине зафиксировано 31 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 611, медработников – 765)», — сказано в сообщении МОЗ.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 208 заболевших коронавирусом, выздоровели 30 487 человек, 260 – умерли.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество выявленных случаев за сутки по регионам следующее:

г.Киев – 4391;

Винницкая область – 596;

Волынская область – 949;

Днепропетровская область – 2523;

Донецкая область – 1564;

Житомирская область – 1373;

Закарпатская область – 419;

Запорожская область – 1295;

Ивано-Франковская область – 469;

Киевская область – 1257;

Кировоградская область – 418;

Луганская область – 682;

Львовская область – 911;

Николаевская область – 1349;

Одесская область – 2657;

Полтавская область – 1346;

Ровенская область – 734;

Сумская область – 967;

Тернопольская область – 560;

Харьковская область – 2096;

Херсонская область – 987;

Хмельницкая область – 898;

Черкасская область – 1280;

Черновицкая область – 338;

Черниговская область – 1066.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Днем ранее, 18 февраля обнаружили 34 938 случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4 703 323 случая коронавируса, выздоровели 3 926 496 человек, летальных исходов – 104 366.

Кроме того, за сутки в Украине были вакцинированы против COVID-19 67 636 человек. Первую дозу получили 17 78 человек, вторую — 29 476 человек, дополнительную дозу — 498 человек, бустерную дозу — 19 879 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса получили прививки 15 667 268 человек, из них первую дозу получили 15 667 266 человек, две дозы – 15 100 993 человека, дополнительную дозу – 26 339 человек, бустерную дозу – 656 080 человек.

В общей сложности в стране проведено 31 450 678 прививок от COVID-19.

Агентство Телевидения Новости