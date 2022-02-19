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В Купянском районе во время пожара в доме погиб мужчина

В Купянском районе во время пожара в доме погиб мужчина

В Купянском районе из-за собственной неосторожности во время пожара погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

18 февраля в 14:55 от сотрудников национальной полиции спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Великий Бурлук Великобурлукской общины, на ул. Молодежной,7, который возник несколько дней и самоликвидировался.

На месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины 1968 года рождения — хозяина дома.

Во время осмотра места происшествия было установлено, что горение происходило на стоящем в жилой комнате диване на площади 12 кв.м.

По данным ГСЧС, вероятно, причиной пожара стала собственная неосторожность погибшего во время курения.

Агентство Телевидения Новости

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