В Украине повысили размер детского пособия для многодетных семей

С 1 марта в Украине повысится размер ежемесячной государственной помощи на каждого третьего и последующего ребенка, который воспитывается в многодетной семье. Размер повышения составит 400 гривен.

Об этом сообщается в проекте постановления, который был принят на заседании Кабинета министров 16 февраля.

В Украине вырос размер пособия для следующей категории граждан:

родителей многодетных семей — на каждого третьего и последующего ребенка. Ежемесячные выплаты увеличатся с 1700 до 2100 гривен;лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, а также лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью, получающих государственную социальную помощь — размер минимального пособия будет повышен с 1934 до 2100 гривен.

Также на 166 гривен повысится минимальный размер государственной помощи для лиц с инвалидностью и пожилых лиц, не имеющих права на пенсию.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Источник: РБК-Украина

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