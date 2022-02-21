За стуки – меньше тысячи заболевших: статистика по коронавирусу в Харьковской области

В Харькове и области за сутки зарегистрированы 911 новых случаев заболевания коронавирусом, 984 человека выздоровели, 7 – умерли.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 1398 случаях и было зафиксировано 14 летальных исходов.

По данным ХОГА, большинство заболевших (480) – жители Харькова. 38 заболевших – в Харьковском районе, 184 – в Изюмском, 62 – в Богодуховском, 49 – в Купянском, 46 – в Лозовском, 42 – в Чугуевском и 10 –в Красноградском районах.

Агентство Телевидения Новости