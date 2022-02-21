Подростка, пропавшего в Красноградском районе, нашли

В Харьковской области полицейские вернули домой пропавшего подростка: 14-летний житель Краснограда несколько суток жил у своих знакомых. Никаких противоправных действий в отношении него совершенно не было, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

19 февраля в полицию обратилась 43-летняя мать парня. Женщина сообщила, что последний раз видела сына 16 февраля, он собирался в учебное заведение.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «без вести пропавший».

Накануне полицейские нашли подростка на автовокзале в Краснограде. Как выяснилось, в день исчезновения подросток на общественном транспорте приехал в Харьков, где находился у знакомых.

С подростком проведена профилактическая беседа, решается вопрос привлечения к административной ответственности его родителей.

Агентство Телевидения Новости