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Пожарным удалось спасти авто из горящего гаража

Пожарным удалось спасти авто из горящего гаража

Накануне в 23:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Григоровской, 100: на территории частного дома загорелись хозпостройка и гараж, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

К моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла около 100 кв. метров. В гараже находился автомобиль ВАЗ 2101: спасатели срезали с гаража замок и вытолкали легковушку наружу.

В 01:25 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электросети.

Агентство Телевидения Новости

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