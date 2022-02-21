Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, – МОЗ

На прошлой неделе в Украине фиксировали стабилизацию ситуации с коронавирусом. Так, впервые за последние шесть недель количество выписанных пациентов было больше, чем количество госпитализированных.

Об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Так, за 14–20 февраля в Украине на 19% (43 616) уменьшилось количество подтвержденных случаев. На прошлой неделе зафиксировали 191 640 больных.

Вторую неделю подряд фиксируется уменьшение количества госпитализированных. За прошедшие семь дней госпитализировали 20 402 пациента – это на 4 тысячи меньше, чем на прошлой неделе.

«Предыдущая неделя была первой из последних шести, когда количество выписанных из больниц пациентов оказалось больше, чем количество госпитализированных. За прошлую неделю выписали на 4 тысячи человек больше, чем госпитализировали», – отметил министр.

Недельное количество COVID-госпитализаций снижается в 21 из 25 регионов страны. В четырех областях – Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Черкасской – ситуация остается контролируемой.

По словам Ляшко, в больницах находятся 24 716 больных COVID-19. Загруженность коек с кислородом составляет 35%. Загруженность коек для детей находится на уровне 31%, что на 8,9% меньше, чем на прошлой неделе, отметили в Минздраве.

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