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Сегодня 11:41
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В Харьковской области готовы принять беженцев из Донбасса

Харьковщина готова принимать граждан Украины с временно оккупированных территорий. Об этом сегодня сообщил глава ХОГА Олег Синегубов.

«Вы знаете, в каких условиях мы живем, постоянно идут медийные провокации от страны-агрессора по поводу возможного вторжения, даже в субботу было совещание по поводу принятие людей с временно оккупированных территорий. Планы согласованы, обновлены, мы провели консультации с городом Харьковом, мы готовы принимать наших людей, если в этом будет необходимость. Также я хочу отметить, что у нас все службы мобилизованы и структуры, мы готовы к любым вызовам, которые нас ждут», – заявил Олег Синегубов.

Вопрос о приеме беженцев на повестке дня не стоял – заявление было сделано в начале аппаратного совещания. не повестка дня. В повестке дня были мирные вопросы: ковид, качество воды, архитектурный надзор.

Агентство Телевидения Новости

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