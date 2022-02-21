В Харьковской области готовы принять беженцев из Донбасса

Харьковщина готова принимать граждан Украины с временно оккупированных территорий. Об этом сегодня сообщил глава ХОГА Олег Синегубов.

«Вы знаете, в каких условиях мы живем, постоянно идут медийные провокации от страны-агрессора по поводу возможного вторжения, даже в субботу было совещание по поводу принятие людей с временно оккупированных территорий. Планы согласованы, обновлены, мы провели консультации с городом Харьковом, мы готовы принимать наших людей, если в этом будет необходимость. Также я хочу отметить, что у нас все службы мобилизованы и структуры, мы готовы к любым вызовам, которые нас ждут», – заявил Олег Синегубов.

Вопрос о приеме беженцев на повестке дня не стоял – заявление было сделано в начале аппаратного совещания. не повестка дня. В повестке дня были мирные вопросы: ковид, качество воды, архитектурный надзор.

Агентство Телевидения Новости