COVID-19: за сутки в Украине выздоровели больше людей, чем заболели

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 13 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 1 254 ребенка и 151 медработник), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

госпитализированы – 1 886 человек;летальных случаев – 127;выздоровели – 13 904 человека.

Днем ранее было выявлено 17 448 инфицированных и зафиксировано 152 смерти от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (2297), Днепропетровской (1353), Николаевской (1099), Одесской (1011) и Харьковской (911) областях.

Агентство Телевидения Новости