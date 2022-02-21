За домашнее насилие жителя Волчанска привлекут к уголовной ответственности

35-летний житель Волчанска умышленно совершал психологическое насилие по отношению к своей матери – оскорблял, унижал женщину, угрожал ей физической расправой, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

64-летняя потерпевшая в течение длительного времени обращалась с заявлениями в полицию. Участковый офицер полиции проводил разъяснительные беседы, на домашнего тирана неоднократно составлялись административные протоколы. Однако мужчина не изменил своего поведения и продолжал вести терроризировать мать.

Следователем отдела полиции №1 Чугуевского райуправления полиции было открыто уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УК Украины. В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении. Согласно санкции статьи ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости