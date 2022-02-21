Бухгалтер госпредприятия попалась на взятке в тысячу долларов

Досудебным расследованием установлено, что в начале февраля 2022 к бухгалтеру ГП «Харьковский электромеханический завод» обратился мужчина, чтобы получить документ об исключении комнаты, расположенной в доме по пр. Московскому, из числа служебного жилья для проведения дальнейшей приватизации.

Бухгалтер сообщила, что такой документ с подписью руководства государственного предприятия «стоит» 1 тысячу долларов США, сообщает прокуратура Харьковской области.

18 февраля 2022 года, получив указанную сумму средств, бухгалтер предоставила мужчине необходимый ему документ, после подключились правоохранители. При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области бухгалтеру ГП «ХЭМЗ» было сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с вымогательством (ч. 3 ст. 369- 2 УК Украины).

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Агентство Телевидения Новости