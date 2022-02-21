На должность первого замглавы ХОГА назначен Александр Скакун

На должность своего первого заместителя глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сегодня назначил Александра Скакуна.

Александр Скакун будет курировать актуальные вопросы гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы, взаимодействия с правоохранительными органами, режимно-секретной работы, сообщает пресс-служба ХОГА.

«Продолжаем формировать команду. Александр Скакун имеет большой управленческий опыт, хорошо знает проблематику Харьковской области. Поэтому на новой должности будет возможность продолжить начатые проекты. Рассчитываю на командную работу и инициативность, впереди много работы, но у нас всех единственная мотивация и цель – развитие Харьковщины!» – сказал Олег Синегубов.

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