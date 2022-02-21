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На должность первого замглавы ХОГА назначен Александр Скакун

На должность первого замглавы ХОГА назначен Александр Скакун

На должность своего первого заместителя глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сегодня назначил Александра Скакуна.

Александр Скакун будет курировать актуальные вопросы гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы, взаимодействия с правоохранительными органами, режимно-секретной работы, сообщает пресс-служба ХОГА.

«Продолжаем формировать команду. Александр Скакун имеет большой управленческий опыт, хорошо знает проблематику Харьковской области. Поэтому на новой должности будет возможность продолжить начатые проекты. Рассчитываю на командную работу и инициативность, впереди много работы, но у нас всех единственная мотивация и цель – развитие Харьковщины!» – сказал Олег Синегубов.

Агентство Телевидения Новости

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