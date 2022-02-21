Нацполиция продлила усиленный режим службы до 26 февраля

Усиленный режим несения службы полицейскими в Украине продлен до 26 февраля, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Глава Нацполиции подчеркнул: «Сейчас сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. И полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране».

По словам Клименко, в минувшие выходные полиция совместно с Нацгвардией усилили охрану и пропускной режим на территории зоны ЧАЭС.

«Также около 2 тысяч полицейских охраняют 245 объектов критической инфраструктуры в государстве», – подчеркнул он.

Клименко отметил, что в результате работы в усиленном режиме на прошлой неделе уровень преступности в Украине снизился в среднем на 15%.

Агентство Телевидения Новости