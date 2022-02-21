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В пожаре в Богодуховском районе погиб мужчина
Накануне днем на номер 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Гонтов Яр.
К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены домашние вещи. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 59-летнего хозяина дома, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.
Меньше чем за час пожар был полностью ликвидирован.
По предварительным данным, причиной возникновения пожара является неосторожность во время курения.
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