В пожаре в Богодуховском районе погиб мужчина

Накануне днем на номер 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Гонтов Яр.

К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены домашние вещи. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 59-летнего хозяина дома, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

Меньше чем за час пожар был полностью ликвидирован.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара является неосторожность во время курения.

Агентство Телевидения Новости