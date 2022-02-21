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Днепр: спасая рыбака, под лед провалились трое полицейских и один прохожий

Днепр: спасая рыбака, под лед провалились трое полицейских и один прохожий

Накануне в 14:56 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на реке Днепр мужчина во время рыбалки проводился под лед.

Трое сотрудников Национальной полиции, первые прибывшие к месту, пытались спасти рыбака, однако сами провалились под лед (1 полицейский – на расстоянии около 70 метров от берега, 2 полицейских – на расстоянии около 40 метров от берега).

Также провалился под лед на расстоянии около 40 метров местный житель, пытавшийся помочь сотрудникам Национальной полиции.

Прибывшие на место спасатели ГСЧС достали из воды 5 человек, из них: 3 сотрудника полиции, 1 местный житель, пытавшийся помочь полиции и 1 рыбак (умер в автомобиле экстренной медицинской помощи, личные данные устанавливаются).

На месте работали 13 человек личного состава и 5 единиц техники.

Агентство Телевидения Новости

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