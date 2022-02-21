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Бывший замначальника Харьковской таможни подозревается в присвоении 800 тысяч гривен из бюджета

Бывший замначальника Харьковской таможни подозревается в присвоении 800 тысяч гривен из бюджета

Эксзамначальника Харьковской таможни вместе с подельниками подозревается в завладении бюджетными средствами на ремонте штрафплощадки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора уведомлено о подозрении бывшему заместителю начальника Харьковской таможни, директору подрядной организации и лицу, осуществлявшему технический надзор, в завладении денежными средствами и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, между таможней и частным предприятием в 2019 году был заключен договор о проведении работ по капитальному ремонту площадки для хранения задержанных транспортных средств на территории международного пункта пропуска для автомобильного сообщения.

Чиновники использовали служебное положение для завладения денежными средствами в виде части стоимости услуг за работы, которые в действительности не выполнялись, однако их исполнение предусмотрено проектно-сметной документацией к договору. Они составили служебные документы, содержащие недостоверные сведения об объемах и объемах фактически выполненных работ и использованных ресурсов. В результате таких действий бюджету нанесен убыток на сумму более чем 800 тысяч гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР.

Агентство Телевидения Новости

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