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Невезучая. Футболистка умудрилась забить три гола в свои ворота
Нарочно не придумаешь.
Матч женских футбольных сборных США и Новой Зеландии надолго запомнится новозеландской футболистке Мейкайле Мур.
За 36 минут первого тайма она забила три автогола. Сначала Мур поразила свои ворота правой ногой, затем — головой, и, наконец — левой ногой.
На 40-й минуте невезучая футболистка была заменена. Она покидала поле в слезах.
Остаётся добавить, что финальный свисток зафиксировал победу сборной США — 5:0.
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