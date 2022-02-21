Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:58
Просмотров: 61

Пять сломанных рёбер и проколотое лёгкое. Ужасная травма в спортивном бою

Пять сломанных рёбер и проколотое лёгкое. Ужасная травма в спортивном бою

Удар ногой с разворота привёл к тяжелейшим последствиям.

На турнире по смешанным единоборствам Bellator 274 в американском Анкасвилле в одном из боев дрались американец Ченси Ренкаунтри и Андрей Корешков из России.

Через 30 секунд после начала поединка прошел удар Корешкова с разворота ногой. Его соперник упал и, как оказалось, очень серьезно травмировался.

У Ренкаунтри диагностирован перлом пяти рёбер. При этом еще и обломок ребра проколол лёгкое Ренкаунтри.

В ближайшее время американского бойца ждет хирургическая операция.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 