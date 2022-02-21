Задержаны двое харьковчан, вскрывавших платежные терминалы

Накануне в магазин, расположенный на улице Мироносицкой, проникли неизвестны, которые вскрыли платежный терминал, похитив 146 тысяч гривен.

В этот же день злоумышленники были задержаны в ходе отработки информации по лицам, подозревающимся в совершении ряда краж из терминалов на территории Харькова и области. Задержание проводили сотрудники Управления уголовного розыска совместно с работниками отдела криминальной полиции Харьковского райуправления полиции №1 ГУНП в Харьковской области и привлечением полка полиции особого назначения, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Правонарушителями оказались 34 и 36-летние жители Харькова, один из которых был ранее судим за имущественное преступление.

В ходе проведения следственных действий полицейские обнаружили и изъяли у злоумышленников денежные средства на сумму 146 075 гривен, кассету из терминала, болгарку, отмычки, перчатки, ножи и мобильные телефоны.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также задержанные обоснованно подозреваются в совершении более 10 аналогичных преступлений на территории Слободского, Холодногорского, Новобаварского, Индустриального, Московского, Основянского и Киевского районов Харькова и Харьковского района, общая сумма нанесенного ущерба составляет более 500 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается. Согласно санкции статьи, злоумышленникам грозит от 3 до 6 лет тюремного заключения.

Агентство Телевидения Новости