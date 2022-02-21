В Близнюковской ЦРБ созданы комфортные условия для медперсонала и пациентов

Восстановительные работы в стационарных корпусах и пищеблоке Близнюковской ЦРБ продолжались с ноября 2019 по декабрь 2021 года в рамках президентской программы «Большое строительство».

Глава ХОГА Олег Синегубов отметил, что в 2022 году на Харьковщине также есть в планах восстановить областную клиническую больницу.

«По непонятным причинам в прошлые годы приемное отделение больницы не попадало в программу «Большое строительство», следовательно, не получило возможности для привлечения дополнительных государственных средств. Ситуацию нужно коренным образом менять. Жители Харьковщины заслуживают медицины европейского уровня, а профессиональные врачи – достойных условий труда!», – отметил председатель ХОГА.

По данным заместителя председателя ХОГА Михаила Харнама, общая площадь Близнюковской больницы составляет более 4000 кв. м.

«Благодаря реконструкции в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство» Близнюковская больница стала современным и энергосберегающим медицинским учреждением. В больнице проведены как внешние строительные работы, так и внутренние. В частности, в 2021 году восстановили главный корпус и пищеблок. В 2020 году отремонтировали стационарное отделение, обустроили подъездные пути и выполнили благоустройство территории», – отметил Михаил Харнам.

Как отметила генеральный директор коммунального предприятия «Близнюковская центральная районная больница» Лариса Поликова, благодаря реконструкции были улучшены условия пребывания пациентов и работы врачей.

«Это позволило нам заключить 15 пакетов с НСЗУ и получить средства для обеспечения заработной платы медицинским работникам. Также у нас появилось новое оборудование: аппарат ИВЛ, наркозный аппарат, гастрофиброскопический аппарат и гастроскопии, колоноскопии. Но одно из наиболее долгожданных событий для палаты интенсивной терапии, хирургического и гинекологического отделений – это лифт, ведь раньше больных приходилось доставлять по лестнице», – рассказала Лариса Поликова.

В частности, она добавила, что во время ремонтных работ были соблюдены все условия инклюзии. Также на первом этаже стационарного корпуса терапевтического отделения обустроили комнату для компьютерного томографа, который должен быть установлен в середине 2022 года.

«Больница располагается в 180 км от города Харькова. Не всегда успеваем за 3 часа транспортировать больного с острым инфарктом, острым инсультом, а помощь предоставляется в первые 3 часа. То есть человека нужно стабилизировать, а затем вызвать к себе врачей неотложной хирургии или транспортировать в город Харьков. Но с новым оборудованием мы сможем лечить больных на месте. Пребывание в таких современных условиях и пациенту позволяет быстрее поправиться, и медперсоналу приятнее работать», – добавила Лариса Поликова.

Кроме того, такие комфортные условия побуждают врачей устраиваться сюда на работу. По словам Ларисы Поликовой, им удалось привлечь уже 5 новых медицинских работников.

«Они смотрят, насколько успешна громада, какие условия есть в больнице. К нам даже из других областей приезжают для трудоустройства. Будем делать все для улучшения качества медицинских услуг в нашей громаде. Ведь за год обслуживаем примерно 3000 человек, у нас есть 70 стационарных коек», – прокомментировала Лариса Поликова.

Пациентка Валентина Семикопная приехала на лечение из села Надеждино. Она отметила, что больница стала значительно лучше по сравнению с предыдущими годами.

«Я уже успела и по территории погулять. Вообще, здесь все хорошо сделали: и подъезд к приемному, и дорожки повсюду, все очень чисто и опрятно. Еще лифт поставили для больных, а раньше его не было. Можно подняться всем, кому по лестнице неудобно», – поделилась впечатлениями от больницы Валентина Семикопная.

Агентство Телевидения Новости