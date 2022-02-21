Готовы принять, но только наших: каких гостей из ЛДНР ждут в Харькове

О том, что жителям временно оккупированных территорий следует ехать не в Россию, а в Украину, заявили сегодня в харьковской облгосадминистрации. По словам главы ХОГА Олега Синегубова, накануне состоялось совещание, на котором было определено, где и как будут размещаться переселенцы. Волна перемещений с оккупированных территорий была спровоцирована заявлениями российских СМИ и главарями так называемых ДНР и ЛНР, которые заявили о наступлении украинской армии со дня на день. При этом боевики сами пытаются несколько дней спровоцировать украинских военных, обстреливая мирные села на линии разграничения. Несмотря на заявления Украины о том, что наступление не готовится и это Москва хочет войны, оккупированные территории захлестнула паника. В настоящее время основной поток беженцев направлен в Россию. В Харькове сегодня заявили: украинским гражданам с оккупированных территорий нет необходимости бежать в Россию – их готовы приютить на Харьковщине.

Олег Синегубов, председатель ХОГА

В суботу ми проводили нараду з приводу прийняття людей з тимчасово окупованих територій до Харківської області. Плани узгоджені, оновлені, ми провели консультації з містом Харковом, ми готові приймати наших людей, будь ласка, якщо в цьому буде необхідність.

Планируется ли какая-то массовая эвакуация или речь идет о жителях, которые будут попадать на Харьковщину самостоятельно, через еще работающие пункты пропуска, чиновники не уточняют. Но в ХОГА заверили, что все службы мобилизованы, а структуры готовы к любым вызовам. В первую очередь для защиты границ и региона. Ведь, по данным Conflict Intelligence Team, характер передвижения российской техники у границ Украины резко изменился. Это может свидетельствовать о формировании боевых порядков. Если раньше российская военная техника передвигалась почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то сейчас самостоятельно, а танки и другая техника передвигаются вместе с залповыми системами. Более того, российские солдаты находятся в полевых условиях без какого-либо нормального питания и размещения, и долго так продлиться не может, считают эксперты. Впереди либо деэскалация, либо вторжение. Напомним, еще в декабре российский политик Владимир Жириновский назвал вероятной датой наступления на Украину именно 22 февраля. Марина Николаева, АТН

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