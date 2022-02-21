ДТП на площади Небесной Сотни: пострадали три человека

ДТП с пострадавшими произошло на площади Небесной Сотни. Участниками аварии стали автомобиль Daewoo и ВАЗ. В результате столкновения помощь медиков понадобилась пассажиру и водителю легкового автомобиля Daewoo, также в больнице оказался водитель ВАЗа. Еще одна авария произошла уже на Московском проспекте. В этот раз на дороге не разминулись Skoda и Hyundai. В патрульной полиции сообщили, что именно водитель Skoda нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с двигавшимся впереди авто. Во время общения с водителем правоохранители заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, но от прохождения проверки на Драгере мужчина отказался.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП Харьковской обл.

Порушив пункти правил 12.1, 13.1 та 2.3б ПДР України. Здійснив зіткнення з Hyundai. В результаті дорожньо-транспортної пригод ніхто не постраждав. автомобілі отримали механічні пошкодження.

Еще одно ДТП произошло накануне на улице Леся Сердюка: водитель Toyota не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в электроопору на обочине. Во время этой аварии пострадал только автомобиль, сам водитель травм не получил, поэтому медицинская помощь мужчине не понадобилась.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП Харьковской обл.

На кермувальника Toyota патрульні поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення правил дорожнього руху, що призвели до механічного пошкодження транспортного засобу.

ДТП без травмированных произошло и на Александровском проспекте. Правоохранители говорят: авария произошла из-за того, что водитель нарушил правила дорожного движения и сел пьяным рулем. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Сотрудники патрульной полиции обнаружили у водителя признаки опьянения. Во время проверки Драгер показал превышение допустимой нормы в 3 раза. На нарушителя был составлен административный протокол. Всего за минувшие выходные патрульные обработали более тысячи вызовов. Зафиксировали 52 дорожно-транспортных происшествия. Также правоохранители остановили 37 водителей, которые нарушили правила дорожного движения и сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Агентство Телевидения Новости