Уговаривать вакцинироваться по районам поедут агитбригады

За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 911 человек. Умерли семеро. При этом, в облздраве уже говорят о спаде заболеваемости, ведь количество нуждающихся в госпитализации уменьшается.

Максим Хаустов, глава областного Департамента здравоохранения

У порівнянні з минулим понедільком завантаження ковідних ліжок знижилось на 9%, ковідних ліжок. Тобто з 48% ми зараз маємо 39%. Також протягом останніх днів ми спостеригаємо кількість одужевших з кількістю захворілих. Це дуже приємна динамика, але вона дуже кріхка.

Уменьшение заболеваемости, говорят в облздраве, зависит от соблюдения санитарных норм и темпов вакцинации. По официальной статистке, хотя бы одну дозу прививки получили 55% населения. Накануне чиновники проинспектировали пункты вакцинации и обнаружили, что некоторые работают уже не так активно, как в начале кампании. К примеру, в ТЦ Дафи и Французский бульвар они раньше закрываются в выходные, сообщил Хаустов. Именно поэтому процент вакцинированных в последние недели растет медленно.

Олег Синегубов, председатель ХОГА

Ви прийшли – немає вакцін, ви прийшли – він закритий, він прийшли – велика черга. Будь ласка, звертайтесь на горячу лінію облдержадмінеістрації, ми на ці виклики будемо реагувати. Кроме этого, в районы области в ХОГА решили направить агитбригады из медиков, которые бы разъяснили антивакцинаторам необходимость прививки. Марина Николаева, АТН





Агентство Телевидения Новости