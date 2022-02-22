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Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 22 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Победы, 74-я (стояк) до 17:00 22.02.22 г.; ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, стояк), пр. Науки (Ленина), 64-я (п. №3, стояк) до 20:00 22.02.22 г.

Индустриальный районул. Грицевца, 52 (п. №2, стояк) до 20:00 22.02.22 г.

Киевский районул. Костомаровская, 2 к 20:00 22.02.22 г.

Московский районул. Валентиновская (Блюхера), 40 (п. №1, стояк) в 10:00 22.02.22 г.

Новобаварский район:ул. Академика Богомольца, 37 (п. №2) до 20:00 23.02.22 г.

Слободской район:пр. Гагарина, 49-а (п. №5) до 20:00 22.02.22 г.

Агентство Телевидения Новости

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