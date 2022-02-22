СБУ пресекла подготовку терактов в Харькове: перехвачен телефонный разговор

В Харькове правоохранители предупредили подготовку терактов, которые должны были произойти в храмах Московского Патриархата.

Информация об этом появилась в соцсетях.

В СБУ подтвердили факт перехвата телефонного разговора про организацию терактов в г.Харькове.

«Нами были предупреждены представители УПЦ МП. Личность, которая должна была провести теракты, установлена. Сейчас проводится весь комплекс необходимых следственных действий», — сообщили в пресс-центре УСБУ в Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости