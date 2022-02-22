В Украине за сутки — 24,4 тысячи случаев СOVID-19: данные о заболеваемости по регионам
В Украине за сутки зафиксировано 24 440 новых случаев заболевания СOVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 21 февраля в Украине зафиксировано 24 440 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 455, медработников – 665», — говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 553 заболевших коронавирусом, умерли – 287 пациентов, выздоровели 33 238 человек.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев – 4193;
Винницкая область – 490;
Волынская область – 835;
Днепропетровская область – 2159;
Донецкая область – 1366;
Житомирская область – 540;
Закарпатская область – 415;
Запорожская область – 1393;
Ивано-Франковская область – 164;
Киевская область – 1149;
Кировоградская область – 488;
Луганская область – 518;
Львовская область – 821;
Николаевская область – 1255;
Одесская область – 1664;
Полтавская область – 1490;
Ровенская область – 659;
Сумская область – 562;
Тернопольская область – 438;
Харьковская область – 588;
Херсонская область – 765;
Хмельницкая область – 533;
Черкасская область – 1105;
Черновицкая область – 276;
Черниговская область – 574.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 21 февраля за сутки в Украине выявили 13 562 новых случая COVID-19.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 4 758 773 случая коронавируса, выздоровели 3 985 601 человек, летальных исходов – 104 932.
Кроме того, за сутки в Украине против COVID-19 были вакцинированы 56 726 человек. Первую дозу получили 15 44 человека, — 26 027 человек, дополнительную дозу — 350 человек, бустерную дозу — 14 906 человек.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 15 695 806 человек, из них первую дозу – 15 695 804 человека, две дозы – 15 148 026 человек, дополнительную дозу – 26 860 человек, бустерную дозу – 683 414 человек. В общей сложности в стране проведено 31 554 104 прививки.