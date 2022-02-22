В Украине за сутки — 24,4 тысячи случаев СOVID-19: данные о заболеваемости по регионам

В Украине за сутки зафиксировано 24 440 новых случаев заболевания СOVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 21 февраля в Украине зафиксировано 24 440 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 455, медработников – 665», — говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 553 заболевших коронавирусом, умерли – 287 пациентов, выздоровели 33 238 человек.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев – 4193;

Винницкая область – 490;

Волынская область – 835;

Днепропетровская область – 2159;

Донецкая область – 1366;

Житомирская область – 540;

Закарпатская область – 415;

Запорожская область – 1393;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область – 1149;

Кировоградская область – 488;

Луганская область – 518;

Львовская область – 821;

Николаевская область – 1255;

Одесская область – 1664;

Полтавская область – 1490;

Ровенская область – 659;

Сумская область – 562;

Тернопольская область – 438;

Харьковская область – 588;

Херсонская область – 765;

Хмельницкая область – 533;

Черкасская область – 1105;

Черновицкая область – 276;

Черниговская область – 574.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 21 февраля за сутки в Украине выявили 13 562 новых случая COVID-19.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 4 758 773 случая коронавируса, выздоровели 3 985 601 человек, летальных исходов – 104 932.

Кроме того, за сутки в Украине против COVID-19 были вакцинированы 56 726 человек. Первую дозу получили 15 44 человека, — 26 027 человек, дополнительную дозу — 350 человек, бустерную дозу — 14 906 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 15 695 806 человек, из них первую дозу – 15 695 804 человека, две дозы – 15 148 026 человек, дополнительную дозу – 26 860 человек, бустерную дозу – 683 414 человек. В общей сложности в стране проведено 31 554 104 прививки.

Агентство Телевидения Новости