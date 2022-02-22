На Харьковщине за сутки — почти шестьсот случаев коронавируса, умерли 9 заболевших
За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 588 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.
Из них 458 – жители Харьковского района (430 – города Харькова), 54 заболевших – жители Изюмского, 37 – Лозовского, 18 – Чугуевского, 13 – Богодуховского, 5 – Купянского, 3 – Красноградского районов.
За сутки выздоровели 782 заболевших, 9 умерли.
Всего по области зарегистрировано 304 110 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 256 675 больных выздоровели, 6 832 – умерли.
С начала вакцинальной кампании на Харьковщине от коронавируса привиты 1 166 457 человек – 55%. Получили полный курс прививки – 1 086 501 – 51%. Дополнительную дозу получили 1 867 человек, бустерную – 40 000.
За минувшие сутки в регионе от СOVID-19 были привиты 5 944 человек.