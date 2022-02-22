Матч «Металлист»-«Заря» станет грандиозным праздником для всей семьи

Матч 1/4 финала Кубка Украины между «Металлистом» и луганской «Зарей», который состоится 1 марта в 19:30, обещает стать не только торжеством футбола, но и незабываемым семейным праздником.

В день долгожданного матча территория стадиона «Металлист» превратится в парк развлечений, где смогут весело провести время все болельщики, вне зависимости от возраста и интересов.

В частности, перед Восточной трибуной нашего «Паучка» расположится обновленная Family-зона с различными активностями для всей семьи. Здесь гости матча смогут сыграть в настольный и напольный футбол, поучаствовать в интерактивных конкурсах с призами, сделать памятные снимки на фоне ярких локаций и многое другое. Развлекать болельщиков перед матчем будут диджей и ведущий.

Зрители, которые купят билеты на сектора Северной трибуны, получат возможность как следует разогреться в Fan-зоне с не менее интересным набором активностей. Послушать ритмичную музыку для позитивного настроя, сыграть с друзьями в надувной дартс, посостязаться в знании футбола, делая прогнозы на матчи — это лишь часть развлечений, ожидающих болельщиков желто-синих в Fan-зоне перед суперматчем с «Зарей».

Точно не придется скучать и болельщикам, которые собираются 1 марта смотреть футбол на Западной трибуне стадиона «Металлист». К их услугам интерактивная бренд-зона, круглый теннис, зажигательная музыка от диджея. Для тех же, кто захочет совместить просмотр футбола с отдыхом после напряженного рабочего дня, будут подготовлены мягкие пуфы прямо перед стадионом. Расслабься, получай удовольствие и настраивайся на самый долгожданный матч любимой команды в первый день весны — это ли не мечта футбольного болельщика?

Все это — лишь часть сюрпризов, которые ожидают гостей матча «Металлист» — «Заря». Чего стоит только возможность сфотографироваться с огромной красивой статуей на фоне главного стадиона Харькова и насладиться хот-догами и горячими напитками в зонах кейтеринга вокруг «Паучка». Приглашаем всех харьковчан и гостей города на «Металлист» 1 марта — мы приготовили много интересного.

Отметим, что по состоянию на 17:00 21 февраля на игру 1/4 финала Кубка Украины против бронзового призера УПЛ и одной из сильнейших команд страны луганской «Зари» уже продано более 30 000 билетов. Этот поединок станет первым официальным для нашего клуба за три с лишним месяца.

Купить билеты на суперматч можно в кассе №1 стадиона, а также из любой точки мира онлайн.

С ценами на билеты можно ознакомиться на схеме ниже.

Напоминаем, что на игру «Металлист» — «Заря» действуют сезонные абонементы. Также попасть на матчи можно, купив билет с помощью карты «ЄПідтримка».

Только Харьков! Только победа!

Источник: ФК «Металлист»

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