Генконсульство Польши в Харькове приостановило работу

Генеральное консульство Республики Польша в Харькове с сегодняшнего дня, 22 февраля, приостановило прием заявителей.

Об этом сообщается на Facebook-странице учреждения.

Работа Генконсульства приостановлена по организационным и эпидемическим причинам до дальнейшего уведомления.

Также с 21 февраля Генконсульство Польши в Харькове приостановило прием по вопросам получения визы.

Напомним, ранее Генконсульство призвало граждан Польши покинуть юго-восточные области Украины, в том числе Харьковскую область, и воздержаться от поездок в Украину без необходимости.

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