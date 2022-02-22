Сегодня 10:43
Просмотров: 28
Генконсульство Польши в Харькове приостановило работу
Генеральное консульство Республики Польша в Харькове с сегодняшнего дня, 22 февраля, приостановило прием заявителей.
Об этом сообщается на Facebook-странице учреждения.
Работа Генконсульства приостановлена по организационным и эпидемическим причинам до дальнейшего уведомления.
Также с 21 февраля Генконсульство Польши в Харькове приостановило прием по вопросам получения визы.
Напомним, ранее Генконсульство призвало граждан Польши покинуть юго-восточные области Украины, в том числе Харьковскую область, и воздержаться от поездок в Украину без необходимости.
Загрузка...