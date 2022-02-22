На Харьковщину доставили трех военнослужащих из Донбасса.

Об этом сообщили в Харьковском областном Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

21 февраля медицинскую транспортировку трех военнослужащих с диагнозами, связанными с соматическими заболеваниями, в лечебное учреждение осуществила бригада ЭМД 803 .

Как отмечается, учитывая приграничное расположение Харьковской области в зону проведения операции объединенных сил, харьковские бригады медиков скорой помощи постоянно участвуют в транспортировке раненых, пострадавших и больных в медицинские учреждения Харькова, как непосредственно из оккупированных городов, так и в «эстафетном порядке» от границы или определенных мест.

По данным пресс-штаба Операции Объединенных сил, на Донбассе за сутки, 21 февраля, российские боевики произвели 84 обстрела. В 64 из них зафиксировано применение запрещенного Минскими соглашениями оружия. Оккупанты использовали 122-миллиметровую артиллерию, минометы калибра 120 миллиметров, ручные противотанковые гранатометы и тому подобное. Под обстрелы попали более 40 населенных пунктов.

В результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных, еще 12 получили ранения, 6 – получили боевые травмы.

Агентство Телевидения Новости