«Никому ничего не отдадим», — Зеленский выступил с обращением

Глава государства прокомментировал признание российским правительством «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Президент Владимир Зеленский в ночь на вторник, 22 февраля, выступил с обращением, в котором заявил, что признание Россией «ЛДНР» является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Последние действия РФ — это нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию», — подчеркнул он.

По словам главы государства, украинские власти не будут скрывать правду от общества о происходящем, но сейчас «нет причин для хаотических действий».

«Международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России», — сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что признание РФ «независимости» неподконтрольных районов Донбасса может означать односторонний выход РФ из минских соглашений и игнорирование решений в рамках Нормандского формата. Также Москва своими решениями «легализирует войска, которые находились на Донбассе с 2014 года», добавил он.

Президент информировал, что Киев инициировал сегодня экстренный саммит «нормандской четверки», а также отправил запрос в рамках Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации.

«Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся и никому ничего не отдадим», — резюмировал президент Украины.

Напомним, накануне вечером президент РФ Владимир Путин официально объявил о признании «независимости» «ЛДНР». Такой шаг Москвы вызвал резкое осуждение со стороны других государств.

Источник: Корреспондент

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