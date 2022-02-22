МИД Украины отреагировал на признание независимости «Л/ДНР» Россией

Украина осуждает решение Российской Федерации о признании «независимости» созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики», и призывает международное сообщество применить болезненные санкции против РФ.

Как говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины, такими действиями российская сторона грубо попрала основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

«Решение РФ о признании так называемых «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики» не будет иметь никаких правовых последствий. Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход Российской Федерации из Минских договоренностей», — говорится в заявлении.

В то же время отмечается, что украинская сторона понимает намерения России и ее стремления спровоцировать Украину.

«Мы учитываем все риски и не поддаемся на провокации, остаемся преданными политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта», — говорится в заявлении.

Также сказано, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского украинская дипломатия сейчас применяет весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в постоянном контакте со своими коллегами с целью координации дипломатических усилий и принятия мер по проведению заседаний международных органов, саммитов, привлечения военной помощи и применения жестких санкций против РФ.

«Дальнейшие решения и шаги РФ в значительной степени зависят от реакции мира на сегодняшние события. Поэтому мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Настало время действовать для прекращения агрессии РФ и восстановления мира и стабильности в Европе», — говорится в заявлении.

21 февраля президент США Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО. Среди прочего указ запрещает новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны юридических лиц США с или на территорию так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Ранее Государственный департамент США осудил решение президента России признать независимость так называемых «ДНР «и «ЛНР» и отметил поддержку суверенитета, территориальной целостности, правительства и народа Украины. Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета «республик» ОРДЛО, поддерживаемых Кремлем.

Источник: УНИАН

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