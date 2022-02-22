«Харькову не грозит оказаться в эпицентре военных действий», — Терехов призвал горожан сохранять спокойствие
Харькову не грозит оказаться в эпицентре военных действий.
Об этом заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
«Второй день в душе боль и обида за Донецк и Луганск. За всю Украину. Знаю, что многие из вас чувствуют тревогу. Это и есть главная цель — посеять среди нас панику и истерику. Заставить нас нервничать и совершать ошибки.
Уверен, что такого подарка харьковчане не сделают.
Со своей стороны заверяю вас — все попытки расшатать ситуацию в Харькове будут пресекаться! Жестко пресекаться! Для этого есть воля и все необходимые рычаги.
Я говорил ранее и утверждаю сейчас — Харькову не грозит оказаться в эпицентре военных действий», — написал он на своей странице в Фейсбук.
«Сейчас наша с вами главная задача — сохранять спокойствие. Объединиться. Развивать Харьков.
Поэтому сохраняем спокойствие, смотрим с уверенностью в завтрашний день. Мы — вместе, мы — харьковчане!», — добавил мэр Харькова.