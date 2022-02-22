«Харькову не грозит оказаться в эпицентре военных действий», — Терехов призвал горожан сохранять спокойствие

Харькову не грозит оказаться в эпицентре военных действий.

Об этом заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Второй день в душе боль и обида за Донецк и Луганск. За всю Украину. Знаю, что многие из вас чувствуют тревогу. Это и есть главная цель — посеять среди нас панику и истерику. Заставить нас нервничать и совершать ошибки.

Уверен, что такого подарка харьковчане не сделают.

Со своей стороны заверяю вас — все попытки расшатать ситуацию в Харькове будут пресекаться! Жестко пресекаться! Для этого есть воля и все необходимые рычаги.

Я говорил ранее и утверждаю сейчас — Харькову не грозит оказаться в эпицентре военных действий», — написал он на своей странице в Фейсбук.

«Сейчас наша с вами главная задача — сохранять спокойствие. Объединиться. Развивать Харьков.

Поэтому сохраняем спокойствие, смотрим с уверенностью в завтрашний день. Мы — вместе, мы — харьковчане!», — добавил мэр Харькова.

Агентство Телевидения Новости