В Украине обновили карантинные зоны: в «красной» — пять областей
В Украине по состоянию на 22 февраля пять областей находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19. Еще четыре региона отнесены к «желтому» уровню эпидопасности.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Так, в «красной» зоне карантина пребывают Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. В этих регионах зафиксирован рост показателей распространения коронавируса — превышен коэффициент заражений и уровень госпитализаций.
В «желтой» зоне эпидопасности находятся Львовская, Полтавская. Харьковская и Черновицкая области.
Остальные регионы Украины, в том числе и Киев, — в «оранжевой» зоне карантина.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Украине подтвердили 24 440 новых случаев коронавируса, умерли 287 заболевших.