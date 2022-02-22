В Украине обновили карантинные зоны: в «красной» — пять областей

В Украине по состоянию на 22 февраля пять областей находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19. Еще четыре региона отнесены к «желтому» уровню эпидопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Так, в «красной» зоне карантина пребывают Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. В этих регионах зафиксирован рост показателей распространения коронавируса — превышен коэффициент заражений и уровень госпитализаций.

В «желтой» зоне эпидопасности находятся Львовская, Полтавская. Харьковская и Черновицкая области.

Остальные регионы Украины, в том числе и Киев, — в «оранжевой» зоне карантина.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Украине подтвердили 24 440 новых случаев коронавируса, умерли 287 заболевших.

Агентство Телевидения Новости