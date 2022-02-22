«Сохраняем спокойствие. Держим строй»: Министр обороны Украины Резников обратился к украинским военным

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к бойцам Вооруженных сил Украины. Он заявил, что украинцев непременно ждет победа, потому что они на своей земле.

Об этом говорится в заявлении Резникова на Фейсбук-странице Генерального штаба ВСУ.

Министр обороны Украины заявил, что Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза. С новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной.

«Единственное, что отделяет от этого — Украина и украинская армия. Наш выбор очень прост — защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось», — отметил Резников.

«Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но нас непременно ждет победа. Потому что мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей — это признак, что мы все делаем правильно», — говорится в его обращении.

По словам Резникова, сейчас все усилия военно-политического руководства государства и командования ВСУ направлены на укрепление обороны.

«В частности, на максимальное привлечение помощи партнеров, часть из которой мы уже получили», — добавил министр обороны.

Также Резников добавил, что многие на эмоциях будут подталкивать к хаотическим решениям.

«Мы этого не допустим. Наша сила — в единстве и уверенности. С холодной головой. Сохраняем спокойствие. Держим строй», — сказал он.

Напомним, по данным пресс-штаба Операции Объединенных сил, на Донбассе по состоянию на 11:00 вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим «тишины».

Агентство Телевидения Новости