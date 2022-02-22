На Баварии ночью произошел пожар в отеле, шестерых постояльцев эвакуировали

В Харькове сегодня, 22 февраля, ночью произошел пожар в отеле в районе Новой Баварии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 22 февраля в 01:03 спасателям поступило сообщение о пожаре в 3-этажном гостинично-спортивном комплексе «Этуаль» на пр. Новобаварском 91/1.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что огнем охвачено подсобное здание на цокольном этаже. Там горела отделка на площади около 20 кв. Из-за угрозы задымления верхних этажей спасатели вывели на свежий воздух шестерых постояльцев отеля.

В 02:16 пожар локализовали, в 03:19 ликвидировали. Пострадавших нет.

Вероятная причина пожара, по данным ГСЧС, – короткое замыкание электросети.

Агентство Телевидения Новости