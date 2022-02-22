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Ryanair удалила авиарейсы из Харькова из системы бронирования

Ryanair удалила авиарейсы из Харькова из системы бронирования

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair полностью убрал из своей системы бронирования Харьков и Херсон.

Об этом сообщается на сайте Avianews.com.

Как отмечается, это может означать, что авиакомпания приняла решение заморозить полеты в эти города на неопределенное время.

Заявленная маршрутная сеть Ryanair из Харькова включала шесть маршрутов: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву. Из Херсона лоукостер планировал летать в Вену, Краков и Варшаву.

Ранее, в начале февраля, Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

«Подобная реакция Ryanair может быть связана с близким расположением аэропортов Харькова и Херсона к российской границе и Крыму на фоне риска вторжения России. Аэропорт Харьков находится в 40 км от границы с Россией, аэропорт Херсон — в 90 км от Крыма», — говорится в сообщении.

Только 16 февраля глава Ryanair Майкл О’Лири на пресс-конференции в Лиссабоне заявил, что лоукостер не намерен уходить из Украины и будет летать в страну, пока не начались боевые действия.

Агентство Телевидения Новости

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