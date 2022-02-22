Ущерб почти на полмиллиона гривен: на Харьковщине отправили за решетку «черного» лесоруба

На Харьковщине лесоруб-нелегал за незаконную порубку деревьев будет отбывать срок за решеткой.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2017 года 30-летний мужчина, действуя по предварительному сговору с другими лицами, вырубил более 60 деревьев, среди которых ясеня, клены и дубы, на территории ГП «Октябрьский лесхоз» возле пгт Коротич.

Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти полмиллиона гривен.

Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину. Он возместил нанесенный им ущерб.

Приговором от 10 февраля 2022 года суд признал мужчину виновным в незаконной порубке деревьев по ч. 2 ст. 246 УК Украины и назначил ему наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости