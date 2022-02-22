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УЕФА не планирует переносит финал Лиги Чемпионов с российской «Газпром Арены»
В УЕФА дали официальный комментарий относительно того, будет ли перенесен из-за российского вторжения в Украину финал футбольной Лиги Чемпионов нынешнего сезона, который запланирован в Санкт-Петербурге.
В заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций говорится: «УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время нет планов менять место проведения финального матча».
Финал Лиги Чемпионов-2022, согласно плану, должен пройти 28 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Между тем, в свете российской военной агрессии, Англия выразила готовность принять финал в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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