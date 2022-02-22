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На Салтовке возле дома нашли гранату (видео)

На Салтовке возле дома нашли гранату (видео)

На Салтовке сегодня, 22 февраля, утром возле жилого дома по улице Владислава Зубенко нашли боеприпас.

Об этом сообщили пользователи соцсетей.

«В Харькове за домом по улице Владислава Зубенко,29-б обнаружили гранату без запала», — сказано в сообщении.

По информации отдела коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сообщение об обнаруженном боеприпасе поступило в полицию сегодня утром, около 7:45.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила гранату Ф-1 без запала. 

Как отметили в полиции, боеприпас опасности для окружающих не представляет.

Информацию о происшествии внесли в Единый учет.

Агентство Телевидения Новости

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