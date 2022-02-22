Пьяный житель Харьковщины «заминировал» школу, полицию и прокуратуру в Чугуеве

В Чугуеве полицейские разоблачили псевдоминера, который сообщил о заложенной взрывчатке 3 городских объектах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

21 февраля в 16.55 на линию «102» поступило сообщение о том, что в одной из школ города Чугуева и в здании Харьковской областной прокуратуры заложена взрывчатка. В 17:03 мужчина снова позвонил по телефону на «102» и заявил о минировании Чугуевского райуправления полиции.

По указанным адресам выезжали сотрудники Управления взрывотехнической службы областного главка полиции.

Специалисты провели осмотр зданий и взрывоопасных веществ или предметов не обнаружили.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Чугуевского района.

Его правоохранители задержали по месту жительства.

Как выяснилось, мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Открыты 2 уголовных производства по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

Агентство Телевидения Новости