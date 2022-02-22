Почти миллион гривен убытков: чиновника Харьковской областной больницы подозревают в халатности при закупке дизель-генераторов

Начальника отдела Харьковской областной больницы правоохранители подозревают в халатности при закупке дизель-генераторов, повлекшей ущерб почти в миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

22 февраля 2022 года начальнику одного из отделов областной клинической больницы сообщено о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Так, в конце 2020 года между коммунальным некоммерческим предприятием Харьковского областного совета «Областная клиническая больница» и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор на закупку 5 приборов бесперебойного питания – дизель-генераторов.

«Установлено, что начальник одного из отделов больницы, являясь лицом, ответственным за проведение закупок, не провел мониторинг коммерческих предложений потенциальных поставщиков товара и не изучил рыночную цену дизель-генераторов. В результате областная клиническая больница закупила приборы бесперебойного питания по завышенным ценам», — говорится в сообщении прокуратуры.

Разница между рыночной стоимостью дизель-генераторов и суммой фактически перечисленной за этот товар составляет почти миллион гривен. Своими действиями начальник отдела больницы нанес государству ущерб на указанную сумму.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч гривен или без такового.

Агентство Телевидения Новости