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Госдума РФ полностью ратифицировала договоры о дружбе с «ДНР» и «ЛНР»

Госдума РФ полностью ратифицировала договоры о дружбе с «ДНР» и «ЛНР»

Совет Федерации России ратифицировал договоры «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками». Перед этим такое же решение приняла Госдума РФ, сообщают российские СМИ.

Накануне оба договора были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным и главарями «ДНР» и «ЛНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

В документах отмечается, что «стороны будут развивать сотрудничество в разных областях: экономической, социальной, гуманитарной».

Кроме того, договоры предусматривают разрешение на пребывание российских военных на оккупированных территориях.

Россия и псевдореспублики также договорились «оказывать друг другу помощь в случае, если одна из сторон становится объектом нападения». 

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин заявил о признании «независимости» нелегитимных формирований «ДНР» и «ЛНР», являющихся временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей. Он обратился к Федеральному собранию с задачей ратифицировать это.

Россия ранее уже признавала «независимость» Абхазии – территории, захваченной в результате русско-грузинской войны. Приднестровье Россия как независимое «государство» не признала, но имеет там свое консульство. Министр обороны Украины также говорил, что Россия готовится к признанию ОРДЛО по отработанному в Грузии сценарию.

Источник: Левый Берег

Агентство Телевидения Новости

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