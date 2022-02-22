«Так не достанься же ты никому»: на Салтовке мужчина в магазине пытался поджечь бывшую возлюбленную

На Салтовке мужчина пытался поджечь бывшую возлюбленную.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 19 февраля 2022 мужчина пришел в магазин, расположенный по ул. Бучмы, где работала продавщицей его бывшая 23-летняя девушка. Незадолго до этого она сообщила мужчине, что разрывает отношения с ним и больше не желает общаться.

Возмущенный мужчина попросил продать ему сигареты, и когда продавщица подошла к нему поближе, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью. Затем злоумышленник поджег бумагу, которую принес с собой, и стал бросать ее в бывшую возлюбленную, чтобы на ней загорелась одежда. Однако девушке удалось спрятаться за стойкой с товаром, и тогда мужчина поджег лежащий на полу пакет. Прилавок загорелся, в торговом павильоне начался пожар, а мужчина покинул место происшествия.

Девушка успела выбежать на улицу и обратилась за помощью к прохожему, который вызвал пожарных. Огонь удалось вовремя потушить.

В тот же день злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по фактам оконченных покушений на умышленное убийство и повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 статьи 194 УК Украины).

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости