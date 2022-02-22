Завод имени Малышева получал старые и бракованные детали для военной техники – ХАЦ

В Харькове правоохранители расследуют поставки старых и бракованных запчастей для Завода им. Малышева.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, ссылаясь на определение Киевского районного суда г. Харькова.

По данным ХАЦ, речь идет о контракте, заключенном между заводом и ООО «Виом» по поставке продукции для военной техники, а именно сорока единицах реле тягового «РМ-6-1» и сорока единицах реле «РН-504» общей стоимостью 3,36 млн. грн.

«Так, согласно паспортам, полученным с сайта «Рrozorro», реле изготовлены в Государственном научном производственном предприятии «Объединение Коммунар» (г. Харьков) в 2019 году. Однако согласно оперативным данным, собранным сотрудниками УСБУ в Харьковской области, реле изготовлены в 90-х годах», – говорится в постановлении.

Кроме того, согласно акту испытаний №57 от 09.06.2020, утвержденному главным конструктором ГП «ХКБМ» В.П. Данильченко, часть отгруженных ООО «Виом» в ГП «ЗИМ» реле «РН 504» является браком.Правоохранители считают, что это привело к хищению около 1 млн. грн. бюджетных средств.

По информации ХАЦ, ООО «Виом» сейчас записано на Максима Шаповала. Раньше директором и учредителем был Андрей Басанский.

Агентство Телевидения Новости