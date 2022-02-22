В Лозовой впервые за 40 лет реконструировали фасад Дворца культуры

В Лозовском Дворце культуры впервые за 40 лет провели реконструкцию фасада.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Работы в здании завершили в прошлом году.

Как отметили в ХОГА, этот Дворец культуры охватывает услугами не только Лозовую, но и ближайшие ОТГ – Близнюковскую и Первомайскую. В целом при городском Дворце культуры работает много детских и юношеских кружков, есть большой зрительный зал. Также в нем размещается горрайонный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

Реконструкцию Лозовского городского Дворца культуры провели в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».

В ХОГА обращают внимание, что в заведении культуры создали условия для инклюзии: установили пандусы и лифт.

По словам заместителя председателя ХОГА Михаила Харнама, Лозовской городской Дворец культуры всегда был одним из крупнейших культурных центров в громаде.

«До реконструкции в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка» его более 40 лет никто капитально не ремонтировал. Сегодня благодаря Президентской Программе это современное культурное учреждение, в котором предусмотрены условия для обслуживания всех без исключения групп населения», – сказал Михаил Харнам.

В частности, в рамках Президентской Программы было сделано мембранное покрытие кровли, осуществлено утепление и гидроизоляцию фундамента, заменена дверь.

Как отмечается, в период ремонтных работ заведение продолжало работать и не было закрытым для посещений.

Агентство Телевидения Новости