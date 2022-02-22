В поселке на Харьковщине женщина упала в колодец глубиной 10 метров: на месте работали спасатели

На Харьковщине спасли женщину, упавшую в десятиметровый колодец.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о происшествии на улице Нечипоренко в поселке Первомайское Зачепиловской ОТГ поступила спасателям 22 февраля в 11:44.

На место прибыли спасатели. Один из них опустился на дно колодца и закрепил веревки на женщине. Затем с помощью них пострадавшую вытащили на поверхность.

31-летняя женщина получила перелом ноги и переохлаждение. Ее госпитализировали.

Агентство Телевидения Новости