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В поселке на Харьковщине женщина упала в колодец глубиной 10 метров: на месте работали спасатели
На Харьковщине спасли женщину, упавшую в десятиметровый колодец.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Информация о происшествии на улице Нечипоренко в поселке Первомайское Зачепиловской ОТГ поступила спасателям 22 февраля в 11:44.
На место прибыли спасатели. Один из них опустился на дно колодца и закрепил веревки на женщине. Затем с помощью них пострадавшую вытащили на поверхность.
31-летняя женщина получила перелом ноги и переохлаждение. Ее госпитализировали.
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