Действия в условиях ЧС, первая медицинская помощь и эвакуация. Спасатели и волонтеры провели учения

В помещении актового зала колледжа спорта собрались ученики и преподаватели. Вместо занятий по расписанию сегодня здесь тренинг по безопасности, который проводят спасатели и волонтеры «Красного Креста». Все для того, чтобы дети понимали, что делать при пожаре, при обнаружении взрывоопасных предметов и могли оказать первую лечебную помощь.

Волонтеры показывают одно из основных умений — как переместить дышащего человека, но находящегося без сознания, в полное положение.

Ми беремо долоньку до долоньки і кладемо тильною стороною долоньки до щоки. І тримаємо в такому положенні. Ногу, яка далі від нас ми згинаємо у коліні

Больше навыков нужно для сердечно-легочной реанимации, когда пострадавший не дышит и без сознания. Это 30 толчков обеими руками на грудную клетку и вдувание воздуха из «рота в рот».

Далі нам необхідно зробити вдохи. Ось тут ми запрокидуємо голову назад, щоб відкрити дихальні шляхи

Хорошо, если такие знания детям не понадобятся, но может произойти разное, говорят волонтеры. Поэтому школьники должны знать, что делать. Им демонстрируют самое необходимое, потому что 12-часовой курс не освоят. Подобные занятия проводятся в школах постоянно, говорит инструктор «Красного Креста» Елизавета Мацегора. И большинство детей относятся к ним серьезно.

Елизавета Мацегора, инструктор первой помощи «Красного Креста»

Якщо брати відновне положення, серцево-легеневу реанімацію, то діти дуже уважно слухають. Потім коли ми приступаємо до практичних відпрацювань, вони завжди дуже активні, завжди прагнуть навчитися

Дальше сигнал «условной» тревоги. По легенде, в колледже чрезвычайная ситуация проводится срочная эвакуация детей. На учениях пострадавших «условно» спасают, но в жизни – не всегда. И дело не в работе пожарных. Первым эвакуацию школьников организует педагог. И эти действия должны быть отработаны до автоматизма.

Евгений Василенко, пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

До прибуття підрозділів ДСНС при виникненні будь-якої надзвичайної ситуації перша допомога, перші дії лежать на адміністрації закладу. Тобто як вони правильно спрацюють, як організують евакуацію з навчального закладу. Саме від їхніх першочергових дій залежатимуть масштаби надзвичайної ситуації

По завершению детям показывают пожарную технику, и демонстрируют, как тушить пожар огнетушителем. Затем дают возможность попробовать себя в качестве пожарных желающим.

Виталий, учащийся 7 класса

Понравилось тушить, запомнилось как человеку помогать. Потому что надо в любой ситуации уметь все. И все

Анна, ученица 10 класса

Информация очень полезная, очень интересна, много чего запомнилось. Как помогать человеку, вот сейчас будем тушить огонь. Это очень полезный опыт. В прошлой школе проводили, но не так глобально и масштабно

Спасатели говорят, что такие занятия по безопасности в учебных заведениях города и области проводятся почти каждый день.

Агентство Телевидения Новости