Рада приняла обращение из-за «признания независимости» ОРДЛО Россией

Верховная Рада приняла обращение в связи с признанием Россией «независимости» ОРДЛО.

Текст документа согласован всеми депутатскими фракциями и группами.

За проголосовали 336 депутатов. «Слуга народа» – 224, ОПЗЖ – 3, «Европейская солидарность» – 25, «Батькивщина» – 21, «За будущее» – 16, «Голос» – 17, остальные – внефракционные.

Один из авторов обращения – глава парламента Руслан Стефанчук – во время представления документа объявил, что Россия совершила акт очередной агрессии и грубо нарушила суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ Украины, а также нарушила ряд международных актов.

Глава профильного комитета парламента Александр Мережко в комментарии журналистам объяснил, что Рада в заявлении осуждает признание ОРДЛО, просит ввести секторальные и персональные санкции против РФ и остановить Северный поток.

«Приняв указанное решение, Российская Федерация в одностороннем порядке де-факто вышла из Минских договоренностей , подписанием которых она является, а также разрушила соответствующий переговорный процесс на уровне стран-участниц Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской. областей.

В рамках процесса мирного урегулирования и законодательством Украины определены понятия временно оккупированных территорий как «отдельные районы Донецкой и Луганской областей» и границы временно оккупированных Российской Федерацией украинских территорий. Каких-либо других образований на территории указанных областей Украины не существует. Украина остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования международного вооруженного конфликта.

В развитие своих предыдущих Заявлений по вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины Верховная Рада Украины»:

подчеркивает, что Крым и ОРДЛО – это Украиназаявляет об отсутствии юридических последствий принятого РФ решения и призывает принять все меры для отмены противоправных решений, направленных на подрыв суверенитетапризывает иностранных партнеров не признавать независимость самопровозглашенных образований в ОРДЛОконстатирует, что РФ является агрессором – стороной конфликта, и все это время ее войска находились и продолжают находиться на временно оккупированной территории.осуждает и возлагает ответственность на РФ за резкое ухудшение ситуации безопасности, массовую дезинформацию и пропаганду, которые использовались ею для надуманного повода признания ОРДЛОподдерживает запрос в государства-члены Будапештского меморандума с требованием провести немедленные консультациипризывает ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против РФ и ее руководства, включая заморозку запуска «Северного потока-2», отключение России от SWIFT и запрет экспорта в РФ высоких технологий.

Напомним, обе палаты российского парламента сегодня ратифицировали указы президента РФ Владимира Путина о признании незаконных оккупационных формирований в ОРДЛО.

Источник: Левый Берег

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